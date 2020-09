Coronavirus, Crisanti: “I 1500 casi giornalieri di oggi non sono quelli di marzo, a ottobre-novembre capiremo cosa succede con la ripresa di scuole e attività” (Di sabato 12 settembre 2020) “Il nostro sistema sara’ messo a dura prova tra 15-20 giorni quando saranno riprese sia le scuole che tutte le attivita’ economiche. Ad ottobre-novembre capiremo molte cose. L’escalation c’e’ ma e’ piu’ lenta che nel resto d’Europa anche se e’ necessario non abbassare la guardia per vanificare quanto e’ stato fatto finora“. Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti a Viareggio, nel quinto appuntamento dei talk show “Gli incontri del Principe”. Sulla riapertura della scuola ha aggiunto: “Dico che ci vuole senso di responsabilita’ da parte di tutti e certamente la comunita’ scientifica sara’ molto scrupolosa nell’analizzare cosa accadra’ ed eventualmente apportare ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) “Il nostro sistema sara’ messo a dura prova tra 15-20 giorni quando saranno riprese sia leche tutte le attivita’ economiche. Admolte cose. L’escalation c’e’ ma e’ piu’ lenta che nel resto d’Europa anche se e’ necessario non abbassare la guardia per vanificare quanto e’ stato fatto finora“. Lo ha detto il virologo Andreaa Viareggio, nel quinto appuntamento dei talk show “Gli incontri del Principe”. Sulla riapertura della scuola ha aggiunto: “Dico che ci vuole senso di responsabilita’ da parte di tutti e certamente la comunita’ scientifica sara’ molto scrupolosa nell’analizzareaccadra’ ed eventualmente apportare ...

