Coronavirus, con la riapertura delle scuole l'indice Rt può salire dello 0,4 (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreLa riapertura delle scuole potrebbe portare a un aumento dell'indice di diffusione della Covid-19, il cosiddetto Rt, di circa lo 0,4. La stima compare nei documenti allegati il 22 aprile scorso ai verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) che aveva analizzato i vari scenari in vista dell'inizio della Fase 2, previsto poi a inizio maggio. Una delle tabelle del documento illustra le conseguenze, in termini numerici, che le riaperture hanno sull'indice Rt: con la chiusura delle scuole l'indice si attesta a 1.86 (media tra 1.66 e 1.97); senza alcuna chiusura l'Rt è al 2.25 (media tra 2.06 e 2.44). Un gap, dunque, pari allo 0,39. Un'altra variabile in grado di incidere ...

