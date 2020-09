Coronavirus, colpiti «Soliti Ignoti» ed «Elisir». Salta lo speciale di Amadeus in prime time (Di sabato 12 settembre 2020) Amadeus Il protocollo sanitario è scattato immediatamente. Con inevitabili conseguenze televisive. Nelle ultime ore, in Rai si sono registrati nuovi casi di positività al Coronavirus, circostanza che ha portato alla sospensione di due trasmissioni: Soliti Ignoti ed Elisir. Il game show condotto da Amadeus avrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione con uno speciale appuntamento in onda domani in prima serata. Ma il Covid-19 non perdona e la puntata in diretta è stata cancellata. A dare notizia di un paio di nuovi casi di Coronavirus nelle trasmissioni Rai è stato il quotidiano Il Tempo, secondo cui il contagio nello staff di Soliti Ignoti è stato rilevato con ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 settembre 2020)Il protocollo sanitario è scattato immediatamente. Con inevitabili conseguenze televisive. Nelle ulore, in Rai si sono registrati nuovi casi di positività al, circostanza che ha portato alla sospensione di due trasmissioni:ed. Il game show condotto daavrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione con unoappuntamento in onda domani in prima serata. Ma il Covid-19 non perdona e la puntata in diretta è stata cancellata. A dare notizia di un paio di nuovi casi dinelle trasmissioni Rai è stato il quotidiano Il Tempo, secondo cui il contagio nello staff diè stato rilevato con ...

GisellaPagano : Coronavirus: aumentano i visoni contagiati, 50 allevamenti colpiti in Olanda. Casi anche in Spagna, D… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS: Altri 2.577 nuovi decessi nei Paesi colpiti dalla pandemia: Sale a 916.484 morti nel Mondo - 270349 : RT @270349: Il vaccino è una truffa! Il ministro polacco: noi non ci caschiamo! Casualmente la Polonia è fra gli stati meno colpiti dal cor… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS: Altri 4.163 nuovi decessi nei Paesi colpiti dalla pandemia: Sale a 913.901 morti nel Mondo - doctorgis84 : L'epidemia cresce, occorre cautela. Di nuovo colpiti gli anziani #coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus colpiti Coronavirus, i Paesi con più casi: in Brasile rallenta ritmo contagi, Bolsonaro guarito Sky Tg24 Coronavirus, i morti nel mondo superano quota 920mila

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sono 28.759.036 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo e 920.231 i decessi legati alla malattia registrati a livello globale. I dati sono aggiornati dal Coronavirus Re ...

Coronavirus: nuovi bonus dalla Regione agli operatori dello spettacolo e del turismo

Sarà pubblicato domani sul BURC, nell’ambito del Piano socio economico a sostegno delle attività che sono state colpite dalla crisi durante l’emergenza Covid, l’avviso pubblico per la concessione di ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sono 28.759.036 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo e 920.231 i decessi legati alla malattia registrati a livello globale. I dati sono aggiornati dal Coronavirus Re ...Sarà pubblicato domani sul BURC, nell’ambito del Piano socio economico a sostegno delle attività che sono state colpite dalla crisi durante l’emergenza Covid, l’avviso pubblico per la concessione di ...