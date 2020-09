Coronavirus, calano i contagi in Italia: 1.501 casi e 6 decessi (Di sabato 12 settembre 2020) Frena la crescita dei contagi in Italia: 1.501 nuovi casi oggi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i decessi: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi di questi 95 sono a Roma e un decesso. Sono i dati emersi oggi sui nuovi positivi al Covid-19 diffusi sul portale Salute Lazio. Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Frena la crescita deiin: 1.501 nuovioggi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155di questi 95 sono a Roma e un decesso. Sono i dati emersi oggi sui nuovi positivi al Covid-19 diffusi sul portale Salute Lazio.

avv_procopio : RT @Agenzia_Ansa: Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civ… - VivMilano : RT @Agenzia_Ansa: Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civ… - VivMilano : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, nessuna regione a zero contagi: 1501 nuovi casi nelle ultime 24 ore, calano le vittime - klaudio_8 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, nessuna regione a zero contagi: 1501 nuovi casi nelle ultime 24 ore, calano le vittime - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civ… -