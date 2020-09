Coronavirus: Brasile, i morti superano quota 130mila (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, 12 SET - Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Brasile ha superato quota 130mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, 12 SET - Il bilancio deiprovocati dalinha superato: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'...

Il Brasile supera un'altra soglia psicologica, ossia quella dei 130 mila decessi causati dal coronavirus. Nel Paese sudamericano sono stati registrati più di 43 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore e i ...

