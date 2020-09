Coronavirus, AstraZeneca riprende i test sul vaccino a Oxford (Di sabato 12 settembre 2020) L'azienda AstraZeneca e l'università di Oxford hanno annunciato di aver ripreso i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus in Gran Bretagna. La sperimentazione era stata interrotta dopo che un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 settembre 2020) L'aziendae l'università dihanno annunciato di aver ripreso iclinici sulcontro ilin Gran Bretagna. La sperimentazione era stata interrotta dopo che un ...

