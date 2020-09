Coronavirus, anche senza sintomi può provocare miocardite: infiammazione al cuore rilevata nel 15% degli atleti guariti (Di sabato 12 settembre 2020) La miocardite potrebbe essere una conseguenza del Coronavirus. Tale patologia, nota come una delle cause significative di morte improvvisa negli atleti competitivi, è un’infiammazione del muscolo cardiaco. Studi recenti hanno sollevato preoccupazioni rispetto alla possibilità che questa patologia possa presentarsi dopo la guarigione da Covid-19, anche in pazienti asintomatici o lievemente sintomatici. Uno studio ha provato a far luce su questo fenomeno, sottoponendo a risonanza magnetica cardiaca e altri test 26 atleti di college che si stavano riprendendo dall’infezione. Risultato: il 15% (4 su 26) presentava risultati indicativi di una miocardite. Il 30,8% mostrava segni di un precedente danno miocardico che però non ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Lapotrebbe essere una conseguenza del. Tale patologia, nota come una delle cause significative di morte improvvisa neglicompetitivi, è un’del muscolo cardiaco. Studi recenti hanno sollevato preoccupazioni rispetto alla possibilità che questa patologia possa presentarsi dopo la guarigione da Covid-19,in pazienti asintomatici o lievemente sintomatici. Uno studio ha provato a far luce su questo fenomeno, sottoponendo a risonanza magnetica cardiaca e altri test 26di college che si stavano riprendendo dall’infezione. Risultato: il 15% (4 su 26) presentava risultati indicativi di una. Il 30,8% mostrava segni di un precedente danno miocardico che però non ...

VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, stretta della Sardegna: test all'ingresso. Da presentare alla partenza, o da effettuare entro 48 ore d… - Agenzia_Ansa : Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Ieri all'assemblea della Lega, non ha usato la mascherina. La Lega:… - PedrettiEnrico : RT @Acidelius: “I risultati che sono stati prodotti attraverso le maschere per il viso sono sorprendentemente deboli, anche se così tante p… - arual812 : RT @GiusCandela: Caso di Coronavirus anche al #gfvip. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche CORONAVIRUS: anche i GATTI si ammalano di COVID. Ecco perché e di CHI è la COLPA iLMeteo.it Dai sette giorni della Francia alle tre settimane di Shanghai, tutte le ricette sulla durata della quarantena

La tendenza del Covid--19, fotografata nel monitoraggio settimanale dell’Istituto ... La decisione finale prenderà in considerazione anche le scelte compiute e suggerite dagli altri, tra paesi e ...

“Affidiamo a Santa Rita il mondo della scuola, chiamato ad una ripartenza decisiva”

CASCIA (PERUGIA) – “Chiediamo a Santa Rita di accompagnare i passi di ogni studente, docente e collaboratore scolastico. Attraverso la preghiera, a Lei, modello di obbedienza e virtù, affidiamo tutti ...

La tendenza del Covid--19, fotografata nel monitoraggio settimanale dell’Istituto ... La decisione finale prenderà in considerazione anche le scelte compiute e suggerite dagli altri, tra paesi e ...CASCIA (PERUGIA) – “Chiediamo a Santa Rita di accompagnare i passi di ogni studente, docente e collaboratore scolastico. Attraverso la preghiera, a Lei, modello di obbedienza e virtù, affidiamo tutti ...