(Di sabato 12 settembre 2020), secondo i dati forniti dall’Asl Roma 3, in questo momento sono 14 le persone positive., le parole di Montino “In questo momento aci sono 14 persone positive – spiega il sindaco Esterino Montino- mentre sono 15 quelle in sorveglianza attiva”. “I numeri ricominciano a scendere ed è una buona notizia – conclude il sindaco -: significa che siamo stati tutti attenti e così deve continuare ad essere. Accettiamo e rispettiamo le tre semplici regole che ci aiutano a contenere il più possibile ilo: mascherina, igiene delle mani e distanza interpersonale”. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino, scendono i contagi ma si registrano 14 nuovi casi - ilfaroonline : #Coronavirus a Fiumicino, scendono a 14 i positivi: il #bollettino del 12 settembre - LaStampa : Solo voli Covid free. La sperimentazione dal 16 settembre: si parte dal Leonardo da Vinci e si arriva allo scalo di… - TurismoItaliaNw : CORONAVIRUS | Dal 16 settembre due voli Alitalia Roma - Milano trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al… - GHERARDIMAURO1 : Il Tabloid: Fiumicino, Montino: 'Coronavirus: i dati della ASL RM3 aggiornati ad oggi'. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

IlFaroOnline.it

Fiumicino – Torna a scendere il numero dei residenti a Fiumicino positivi al coronavirus. Lo rende noto il sindaco, Esterino Montino, citando il bollettino della Asl Roma 3. “In questo momento a Fiumi ...Il periodo che stiamo vivendo non è di certo uno dei più facili anche per quanto riguarda il settore turistico. La pandemia tuttora in atto, di fatti, ha costretto tutto il mondo a rivedere una serie ...