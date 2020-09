Coronavirus, 1501 nuovi casi e 6 decessi: il bollettino del 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1501 i nuovi casi di Coronavirus e 6 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino Covid diffuso oggi 12 settembre 2020 dal ministero della Salute. Rispetto a ieri la crescita dei contagi e dei morti rallenta (venerdì erano stati registrati 1.616 nuovi casi e 10 morti) ma nell’ultimo giorno sono stati eseguiti meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 della giornata precedente.Nel complesso i decessi di pazienti positivi al Covid-19 sono 35.603 mentre il totale dei contagi da inizio epidemia, vittime e guariti compresi, si porta a 286.297 unità. In terapia intensiva ci sono ad oggi 182 persone, 7 in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati con sintomi, sono 1.951, +102 rispetto ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020) Sonodie 6 i morti in Italia nelle ultime 24 ore, secondo ilCovid diffuso oggi 122020 dal ministero della Salute. Rispetto a ieri la crescita dei contagi e dei morti rallenta (venerdì erano stati registrati 1.616e 10 morti) ma nell’ultimo giorno sono stati eseguiti meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 della giornata precedente.Nel complesso idi pazienti positivi al Covid-19 sono 35.603 mentre il totale dei contagi da inizio epidemia, vittime e guariti compresi, si porta a 286.297 unità. In terapia intensiva ci sono ad oggi 182 persone, 7 in più rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati con sintomi, sono 1.951, +102 rispetto ...

