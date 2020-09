Coronavirus, 103 nuovi positivi in Campania su 5.427 tamponi (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 103 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Campania su 5.427 tamponi eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi precisando che 19 di questi sono casi di rientro o collegati a precedenti contagi di persone tornate dalle vacanze. Il bollettino odierno, aggiornato alla mezzanotte scorsa, include ben 70 guariti e nessun nuovo decesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 103 ialrilevati insu 5.427eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi precisando che 19 di questi sono casi di rientro o collegati a precedenti contagi di persone tornate dalle vacanze. Il bollettino odierno, aggiornato alla mezzanotte scorsa, include ben 70 guariti e nessun nuovo decesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 103.074 persone (+269, di cui 37 «debolmente positivi» e 15 a seguito di test sierologici; i casi positiv ...

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nu ...

In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 103.074 persone (+269, di cui 37 «debolmente positivi» e 15 a seguito di test sierologici; i casi positivi). Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616.