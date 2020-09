Conversazioni letterarie | tre incontri con tre grandi donne della letteratura

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 12 settembre 2020) Nell’ambito del progetto Ruvo di Puglia – città di LiberEroi e LiberAttori, realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura, l’Associazione culturale In folio in collaborazione con Giorgia Antonelli, propone le. Treper tre. Un ciclo di appuntamenti per approfondire il pensiero di tre scrittrici che hanno segnato la storia. Un viaggio attraverso i testi più significativiloro produzione letteraria. ELSA MORANTE e il suo romanzo “La Storia” Mercoledì 16 settembre 2020, ore 18.30 Coffee Room Caffetteria, Corso Cotugno 46 La prima delle tre ...