Contratto Milik: la clasusola rescissoria ha fermato ogni trattativa (Di sabato 12 settembre 2020) La cessione di Arkadius Milik è diventata un vero e proprio tormentone estivo. Il calciatore è in scadenza di Contratto e fuori dal progetto tecnico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 settembre 2020) La cessione di Arkadiusè diventata un vero e proprio tormentone estivo. Il calciatore è in scadenza die fuori dal progetto tecnico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

claudioruss : #Gattuso: “#Milik doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora lui deve trovare una soluz… - sscnapolitalk : ??CLAMOROSO SKY: Milik si impunta con il Napoli, resta per giocarsi le sue chance! Il polacco andrà in scadenza di c… - Pa_Tos83 : @tonikk_ @coldblackarrow Ci credo poco onestamente. Gli affari e le buone relazioni si tengono in un altro modo. Co… - asrsupporter : @pezzolina1983 @OfficialASRoma Milik è in scadenza, a febbraio qualsiasi squadra lo puó prendere a zero... 30 mln s… - oscarvalle1984 : RT @jason05_: GDM: Milik ha comunicato che non intende più muoversi da Napoli. Vuole rispettare il suo contratto e giocarsi le sue carte. -