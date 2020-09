Conte riabilita Lannutti | la foto con Grillo dopo il tweet antisemita

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) Palazzo ChigiElio. Il premier Giuseppesi è fattografare insieme a Beppee al senatore del Movimento 5 stelle e fondatore dell'associazione di consumatori Adusbef, travolto dalle polemiche in passato per aver rilanciato un post sui Protocolli dei Savi di Sion, documenti bufala usati nella propaganda. Ma anche per aver definito il presidente Sergio Mattarella "Padrino dell'anno", come ricorda su Twitter l'economista Riccardo Puglisi. Tutto è perdonato?