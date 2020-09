Conte promette pene severe ai funerali di Willy: la possibile condanna per omicidio volontario (Di sabato 12 settembre 2020) Arrivano importanti dichiarazioni da parte del Premier Conte in occasione dei funerali di Willy Monteiro Duarte, a poche ore dalla notizia riguardante la possibile accusa di omicidio volontario per i fratelli Bianchi e per gli altri due ragazzi che hanno partecipato alla rissa di Colleferro. In questi giorni ci sono stati raffronti con altri fatti di cronaca in cui dei ragazzi hanno perso la vita in seguito ad una colluttazione, con tutte le differenze del caso che abbiamo provato ad esaminare, ma quest’oggi il focus si sposta su altri elementi. Le parole di Conte durante i funerali di Willy e la potenziale condanna per omicidio volontario In particolare, dopo i ... Leggi su bufale (Di sabato 12 settembre 2020) Arrivano importanti dichiarazioni da parte del Premierin occasione deidiMonteiro Duarte, a poche ore dalla notizia riguardante laaccusa diper i fratelli Bianchi e per gli altri due ragazzi che hanno partecipato alla rissa di Colleferro. In questi giorni ci sono stati raffronti con altri fatti di cronaca in cui dei ragazzi hanno perso la vita in seguito ad una colluttazione, con tutte le differenze del caso che abbiamo provato ad esaminare, ma quest’oggi il focus si sposta su altri elementi. Le parole didurante idie la potenzialeperIn particolare, dopo i ...

«Una morte barbara e ingiusta». Così il vescovo di Tivoli mons. Parmeggiani si è espresso nell'omelia al funerale di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro. Alla cerimonia, celebra ...

