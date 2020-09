Conte fa il figo | “Lunedì porto mio figlio a scuola” Ma la preside lo gela | “Qui manca ancora tutto”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 12 settembre 2020) Il premiersi sta spendendo in lungo e in largo per difendere la Azzolina dopo la tempesta – assai giustificata – di critiche per la ripartenza della scuola. Da nord a sud la situazione è più che precaria.no i banchi monoposto,no le aule,no i docenti e soprattutto la possibilità di applicare concretamente le linee guida diramate dal ministero dell’Istruzione e quello della Sanità. Il 14 settembre è dietro l’angolo, ma molti comuni hanno già comunicato lo slittamento dell’apertura a dopo le Regionali. In tutto questo, però, il governo fa finta di niente e insiste col dire che va tutto bene. Peccato, però, che non sia così, e ora anche quegli eroi dei dirigenti scolastici stanno perdendo la pazienza. ...