Contagi stabili in Italia. Scuola meno due. AstraZeneca riprende test vaccino (Di sabato 12 settembre 2020) Il colosso farmaceutico AstraZeneca ha ripreso i test sul vaccino contro il coronavirus in Gran Bretagna, interrotti da qualche giorno, dopo che un volontario si era sentito male. Ottenuto il via ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) Il colosso farmaceuticoha ripreso isulcontro il coronavirus in Gran Bretagna, interrotti da qualche giorno, dopo che un volontario si era sentito male. Ottenuto il via ...

LaurangelsLaura : RT @StaseraItalia: Bentornati a #Staseraitalia con gli ospiti in studio parlaremo delle prossime elezioni e della situazione dei contagi da… - MaryamSenada : RT @StaseraItalia: Bentornati a #Staseraitalia con gli ospiti in studio parlaremo delle prossime elezioni e della situazione dei contagi da… - StaseraItalia : Bentornati a #Staseraitalia con gli ospiti in studio parlaremo delle prossime elezioni e della situazione dei conta… - GiulioTerzi : Coronavirus, contagi stabili. Rt in aumento di 0,4 con riapertura delle scuole - Sanità - - fabprati76 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso registrato oggi, ma altri 93 contagi, 74 asintomatici. Stabili a 9 i pazienti in… -