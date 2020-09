Consigli per il Fantacalcio – Come gestire Arthur all’asta (Di sabato 12 settembre 2020) Arthur è uno dei volti nuovi, pochi per il momento, della Juventus che affronterà il prossimo campionato di Serie A. Il brasiliano, classe ’96, arriva dal Barcellona nell’operazione che ha portato Pjanic ai blugrana. È un giocatore molto dotato tecnicamente e ricopre solitamente il ruolo di mezzala, anche se all’occorrenza può fare il vertice basso del centrocampo. Dove giocherà Arthur Il ruolo che esalta maggiormente le qualità di Arthur è la mezzala, infatti Pirlo nelle prime amichevoli lo ha schierato in quella posizione. Il brasiliano sarà sicuramente titolare e completerà il centrocampo insieme a Bentancur e Rabiot. Il tecnico juventino ha già diverse volta lodato le doti del brasiliano nelle varie conferenze, ci aspettiamo quindi un suo impiego ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020)è uno dei volti nuovi, pochi per il momento, della Juventus che affronterà il prossimo campionato di Serie A. Il brasiliano, classe ’96, arriva dal Barcellona nell’operazione che ha portato Pjanic ai blugrana. È un giocatore molto dotato tecnicamente e ricopre solitamente il ruolo di mezzala, anche se all’occorrenza può fare il vertice basso del centrocampo. Dove giocheràIl ruolo che esalta maggiormente le qualità diè la mezzala, infatti Pirlo nelle prime amichevoli lo ha schierato in quella posizione. Il brasiliano sarà sicuramente titolare e completerà il centrocampo insieme a Bentancur e Rabiot. Il tecnico juventino ha già diverse volta lodato le doti del brasiliano nelle varie conferenze, ci aspettiamo quindi un suo impiego ...

marattin : Pensate per un attimo come funzionerebbero le nostre città se ci fossero due consigli comunali. O le regioni in cas… - AIRC_it : ?????? Quando una persona fuma, chi le sta intorno inala 4.500 sostanze chimiche, di cui più di 60 cancerogene. Scopri… - Antonio_Tajani : Ho sentito al telefono @berlusconi. È determinato e mi ha riempito di consigli per la campagna elettorale. Sono fel… - AvvCanu : RT @ginugiola: #DallaParteDelMalato?? Grazie @alzheimeritalia per #Decalogo ? e consigli pratici per #help familiari e #caregiver nel manten… - ShakeMyParanoia : Ed è la stessa che come mia zia mi dice di andare nei pub per trovarmi un fidanzato ecco brava metti in pratica i t… -