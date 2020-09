Conor McGregor, la star del Mma, fermato per tentata violenza sessuale (Di sabato 12 settembre 2020) Conor McGregor, la star irlandese di Mma, le arti marziali miste, è stato arrestato in Corsica, sospettato di tentata violenza e «esibizione sessuale». Lo rende noto l’agenzia francese Afp che appreso la notizia dall’ufficio del procuratore di Bastia. «A seguito di una denuncia presentata il 10 settembre in cui si denunciavano fatti che potevano essere qualificati come tentata violenza sessuale e esibizione sessuale, Conor Anthony Mac Gregor è stato oggetto di un’audizione da parte dei servizi gendarmeria, sotto il regime di custodia della polizia», scrive lo stesso procuratore in una sintetica dichiarazione inviata all’Afp.Di sicuro la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020), lairlandese di Mma, le arti marziali miste, è stato arrestato in Corsica, sospettato die «esibizione». Lo rende noto l’agenzia francese Afp che appreso la notizia dall’ufficio del procuratore di Bastia. «A seguito di una denuncia presentata il 10 settembre in cui si denunciavano fatti che potevano essere qualificati comee esibizioneAnthony Mac Gregor è stato oggetto di un’audizione da parte dei servizi gendarmeria, sotto il regime di custodia della polizia», scrive lo stesso procuratore in una sintetica dichiarazione inviata all’Afp.Di sicuro la ...

Corriere : Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale - Profilo3Marco : RT @Corriere: Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale - Corriere : Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale - vermontaigne : RT @Italia_Notizie: Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale - Italia_Notizie : Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale -

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor Conor McGregor arrestato in Corsica: il campione MMA accusato di tentato stupro Corriere della Sera Conor McGregor arrestato in Corsica per tentata violenza sessuale

Conor McGregor arrestato in Corsica per tentata violenza ed esibizione sessuale. ROMA – Conor McGregor arrestato in Corsica per tentata violenza ed esibizione sessuale. La notizia è stata riportata da ...

Conor McGregor, campione di Mma, fermato in Corsica per tentata violenza sessuale

Conor McGregor, la star irlandese di MMA, arti marziali miste — leggi cosa sono — , è stato arrestato in Corsica, sospettato di tentata violenza e «esibizione sessuale». Lo scrive l’Afp che appreso la ...

Conor McGregor arrestato in Corsica per tentata violenza ed esibizione sessuale. ROMA – Conor McGregor arrestato in Corsica per tentata violenza ed esibizione sessuale. La notizia è stata riportata da ...Conor McGregor, la star irlandese di MMA, arti marziali miste — leggi cosa sono — , è stato arrestato in Corsica, sospettato di tentata violenza e «esibizione sessuale». Lo scrive l’Afp che appreso la ...