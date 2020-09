Conor McGregor in stato di fermo per tentata violenza sessuale. (Di sabato 12 settembre 2020) Conor McGregor, star irlandese di MMA (Mixed Martial Arts, una disciplina di combattimento che mescola diverse arti marziali), è stato fermato in Corsica con il sospetto di una tentata violenza sessuale. Dopo 48 ore è stato però rilasciato. "Senza conseguenze", ha comunicato il suo avvocato. A dare la notizia è l'agenzia di stampa francese Afp, che ha comunicato di aver appreso la notizia dall'ufficio del procuratore di Bastia. In seguito a una denuncia presentata lo scorso 10 settembre, McGregor è stato interrogato dalla Gendermerie. Non sono però stati forniti altri dettagli sull'accaduto. "Dopo un esposto presentato lo scorso 10 settembre che denunciava atti che possono essere ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020), star irlandese di MMA (Mixed Martial Arts, una disciplina di combattimento che mescola diverse arti marziali), èfermato in Corsica con il sospetto di una. Dopo 48 ore èperò rilasciato. "Senza conseguenze", ha comunicato il suo avvocato. A dare la notizia è l'agenzia di stampa francese Afp, che ha comunicato di aver appreso la notizia dall'ufficio del procuratore di Bastia. In seguito a una denuncia presentata lo scorso 10 settembre,interrogato dalla Gendermerie. Non sono però stati forniti altri dettagli sull'accaduto. "Dopo un esposto presentato lo scorso 10 settembre che denunciava atti che possono essere ...

