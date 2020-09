Condanna annullata per Laura Taroni: processo da rifare per l’infermiera del’ospedale di Saronno (Di sabato 12 settembre 2020) Colpo di scena in Cassazione. annullata la Condanna a 30 anni di carcere per Laura Taroni, l’infermiera dell’ospedale di Saronno arrestata assieme a Leonardo Cazzaniga, ex aiuto primario Condannato all’ergastolo per undici omicidi di pazienti e di tre familiari (il marito, la madre e il suocero) della donna sua ex amante (qui la notizia). Entrambi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Condanna annullata per Laura Taroni: processo da rifare per l’infermiera del’ospedale di Saronno proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 12 settembre 2020) Colpo di scena in Cassazione.laa 30 anni di carcere per, l’infermiera dell’ospedale diarrestata assieme a Leonardo Cazzaniga, ex aiuto primarioto all’ergastolo per undici omicidi di pazienti e di tre familiari (il marito, la madre e il suocero) della donna sua ex amante (qui la notizia). Entrambi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloperdaper l’infermiera del’ospedale diproviene da Il Notiziario.

