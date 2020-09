Comedy Wildlife Photography Awards: le foto finaliste (Di sabato 12 settembre 2020) Annunciati i finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards: le foto del concorso che premia il lato divertente degli animali Sono stati annunciati i finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso fotografico che premia le immagini più divertenti del mondo animale. Fondata dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, si tratta di una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Annunciati i finalisti dei: ledel concorso che premia il lato divertente degli animali Sono stati annunciati i finalisti dei, il concorsografico che premia le immagini più divertenti del mondo animale. Fondata daigrafi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, si tratta di una… L'articolo Corriere Nazionale.

È fatta! Gli organizzatori del Comedy Wildlife Photography Awards 2020, il concorso che premia le foto più esilaranti e spassose dell’anno, hanno svelato le immagini che si contenderanno il trofeo del ...

