Come andrà quest’anno “l’altro” vaccino, l’antinfluenzale (Di sabato 12 settembre 2020) (Foto: PeopleImages via Gettyimages)Mentre i vaccini in fase di sviluppo contro il Covid-19 subiscono una battuta d’arresto, continua l’organizzazione della distribuzione del vaccino anti-influenzale per la prossima stagione. Perché, Come hanno ribadito da più parti gli esperti e lo stesso ministero della Salute, quest’anno più che mai sarà utile la vaccinazione contro l’influenza, per aiutare nella diagnosi e alleggerire il carico alle strutture sanitarie. È consigliato farla specialmente per le categorie a rischio: e farla presto, anticipando il tradizionale calendario: dalla metà di ottobre agli inizi di ottobre, dice l’Aifa. Eppure non è detto che tutto possa cominciare Come da raccomandazione. Sulla gestione della campagna anti-influenzale infatti ... Leggi su wired (Di sabato 12 settembre 2020) (Foto: PeopleImages via Gettyimages)Mentre i vaccini in fase di sviluppo contro il Covid-19 subiscono una battuta d’arresto, continua l’organizzazione della distribuzione delanti-influenzale per la prossima stagione. Perché,hanno ribadito da più parti gli esperti e lo stesso ministero della Salute, quest’anno più che mai sarà utile la vaccinazione contro l’influenza, per aiutare nella diagnosi e alleggerire il carico alle strutture sanitarie. È consigliato farla specialmente per le categorie a rischio: e farla presto, anticipando il tradizionale calendario: dalla metà di ottobre agli inizi di ottobre, dice l’Aifa. Eppure non è detto che tutto possa cominciareda raccomandazione. Sulla gestione della campagna anti-influenzale infatti ...

