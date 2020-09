Coman: «Siamo motivati, vogliamo fare di nuovo il Triplete e vincere tutto» (Di sabato 12 settembre 2020) Kingsley Coman, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese a Sky Germania Kingsley Coman, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Sky Germania: GOL IN FINALE DI CHAMPIONS – «Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sensazione bellissima. Quel gol è sicuramente il più importante della mia carriera e della mia vita. Ma dopo la rete non me lo sono goduto al massimo perché il Psg poteva ancora pareggiare e dovevamo stare sul pezzo molto concentrati». SUPERCOPPA EUROPEA – «Il Siviglia è una squadra tosta. Noi Siamo i favoriti, è vero, ma loro hanno vinto contro l’Inter e dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Kingsley, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese a Sky Germania Kingsley, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato dei prossimi obiettivi della squadra bavarese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Sky Germania: GOL IN FINALE DI CHAMPIONS – «Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sensazione bellissima. Quel gol è sicuramente il più importante della mia carriera e della mia vita. Ma dopo la rete non me lo sono goduto al massimo perché il Psg poteva ancora pareggiare e dovevamo stare sul pezzo molto concentrati». SUPERCOPPA EUROPEA – «Il Siviglia è una squadra tosta. Noii favoriti, è vero, ma loro hanno vinto contro l’Inter e dobbiamo ...

bartalo71 : @Maggico7 @JosseM85 Se lo fai giocare poi vi lamentate che il city ha aguero ecc e noi ci siamo presentati con cavi… - Frances57052707 : io ancora non capisco questi pseudo tifosi che ogni volta un nostro ex fa qualcosa di buono, tipo coman in CL, ades… -

Ultime Notizie dalla rete : Coman Siamo Coman: «Siamo motivati, vogliamo fare di nuovo il Triplete e vincere tutto» Calcio News 24 Coman: “Gol in finale di Champions il mio più importante, pronti per rivincere tutto”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus oggi al Bayern Monaco Kingsley Coman ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport Germania. “Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sens ...

Rubriche Viva la FC

La vittoria del Bayern Monaco in Champions League passerà alla storia come il successo più meritato di sempre. La squadra che ha fatto più gol, non quella che ha giocato meglio, quella col capocannoni ...

TORINO – L’ex giocatore della Juventus oggi al Bayern Monaco Kingsley Coman ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport Germania. “Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sens ...La vittoria del Bayern Monaco in Champions League passerà alla storia come il successo più meritato di sempre. La squadra che ha fatto più gol, non quella che ha giocato meglio, quella col capocannoni ...