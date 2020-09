Claudio Gallo Golinelli: trapianto di fegato per il bassista di Vasco Rossi (Di sabato 12 settembre 2020) Claudio Gallo Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi, ha subito un trapianto di fegato: gli auguri del rocker di Zocca sui social. Claudio Gallo Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi nonchè suo grande amico, è ricoverato al policlinico Sant’Orsola per un trapianto di fegato. L’intervento è stato già eseguito come fa sapere Il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 settembre 2020), lo storicodi, ha subito undi: gli auguri del rocker di Zocca sui social., lo storicodinonchè suo grande amico, è ricoverato al policlinico Sant’Orsola per undi. L’intervento è stato già eseguito come fa sapere Il … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SoniaSuprano3 : Non fa scherzi sa? Daje #Gallo siamo tutti con te ??? - CorriereUmbria : Claudio il Gallo Golinelli e Vasco Rossi: ecco come nasce il riff iniziale di Siamo Solo Noi | Video #golinelli… - iroquois1900 : Un pensiero al grande Claudio Golinelli. Forza Gallo, ce la farai, e al prossimo concerto, un fantastico Siamo solo noi. ???????????????????? - CorriereUmbria : Claudio Golinelli, trapianto di fegato per il Gallo, bassista di Vasco Rossi - lacittanews : Iera sera aveva in programma un concerto a Priverno, in provincia di Latina, insieme al Gallo Team, ma una telefona… -

Il "Gallo" di Vasco interrompe il concerto e vola in ospedale: delicato intervento al fegato

