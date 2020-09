Chiara Ferragni pubblica un post e Maria Giovanna Maglie la distrugge: “Fai il tuo lavoro… si fa per dire” (Di sabato 12 settembre 2020) Qualche giorno fa l’omicidio di un ragazzino, Willy Monteiro avvenuto a Colleferro ha scandalizzato e sconvolto tutta I’Italia. Un ragazzino responsabile solo di aver difeso un amico è finito pestato da quattro individui che ne hanno fatto carne da macello. Impossibile immedesimarsi nel terrore che avrà provato questo ragazzino dal sorriso irresistibile e dagli occhi buoni. Impensabile cosa sarà passato per la sua testa mentre quei quattro gliela pestavano a furia di calci. Fino a che è morto, massacrato. Purtroppo, dopo questa tragedia un po’ tutti hanno detto la loro quando , forse, l’unica cosa che serviva era mantenere un rispettoso silenzio per non intromettersi nel dolore infinito e inimmaginabile che sta provando la mamma. Il post di Chiara ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 settembre 2020) Qualche giorno fa l’omicidio di un ragazzino, Willy Monteiro avvenuto a Colleferro ha scandalizzato e sconvolto tutta I’Italia. Un ragazzino responsabile solo di aver difeso un amico è finito pestato da quattro individui che ne hanno fatto carne da macello. Impossibile immedesimarsi nel terrore che avrà provato questo ragazzino dal sorriso irresistibile e dagli occhi buoni. Impensabile cosa sarà passato per la sua testa mentre quei quattro gliela pestavano a furia di calci. Fino a che è morto, massacrato. Purtroppo, dopo questa tragedia un po’ tutti hanno detto la loro quando , forse, l’unica cosa che serviva era mantenere un rispettoso silenzio per non intromettersi nel dolore infinito e inimmaginabile che sta provando la mamma. Ildi...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - LegaSalvini : SIGNORA FERRAGNI, L'ASSASSINO DI WILLY NON ERA FAN DI BENITO. MA DI FEDEZ, SUO MARITO SECONDO CHIARA FERRAGNI L'OMI… - welikeduel : Chiara Ferragni agli Uffizi #propagandatop #propagandalive - DanielePG_Z : RT @a_meluzzi: La sinistra italiana da Gramsci e Rosa Luxemburg a Fedez e Chiara Ferragni! Come si può definire questa degenerazione antrop… - PBoirivant : RT @IlariaPaoletti1: Roma, anno domini 2012. Si disquisisce del più e del meno, si arriva a parlare di #ChiaraFerragni. Concordiamo sul fat… -