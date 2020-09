Che fine hanno fatto le Lollipop? Dal successo sono passati 19 anni, oggi le Spice Girls italiane sono così (Di sabato 12 settembre 2020) Si sono formate nel 2001 grazie alla vittoria del programma televisivo Popstars, il programma condotto da Daniele Bossari su Italia 1. Stiamo parlando delle Lollpipo, le Spice Girls italiane: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Il gruppo inizia la l’avventura musicale e ottiene successo immediato grazie a “Down down down”, brano in inglese che viene pubblicato proprio al termine del talent show televisivo di cui sono trionfatrici. La canzone arriva al primo posto della classifica italiana, ottiene prima il disco d’oro e poi il disco di platino. Poi seguono la pubblicazione dell’album ”Popstars” e il tour.



Willy, Il Principe di Bel-Air: che fine hanno fatto i protagonisti

In vista del nuovo anno scolastico il Comune di Chiusi, confrontatosi con la dirigenza dell’Istituto Graziano da Chiusi, ha emesso una ordinanza specifica per regolare l’entrata e l’uscita da scuola d ...

Caso Lombardia Film Commission, l'ordinanza del Gip. Salvini: "Inchiesta si risolverà in nulla"

"Gli elementi teste analizzati inducono il giudicante ad attribuire all’operazione immobiliare natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento, da parte dell’allora pre ...

