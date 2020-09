Cesare Battisti trasferito a Rossano Calabro. Negato lo spostamento a Roma o Milano (Di sabato 12 settembre 2020) Cesare Battisti trasferito a Rossano Calabro. Negato lo spostamento a Roma o a Milano. Roma – Cesare Battisti trasferito a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza. Finito di scontare il periodo di isolamento a Oristano, l’ex terrorista è stato spostato in Calabria e non a Roma o Milano come richiesto dallo stesso detenuto. I suoi legali avevano avanzato una richiesta di attenuazione del regime carcerario viste le sue condizioni di salute. Parere negativo da parte della direzione nazionale antimafia tanto che Battisti ha iniziato uno sciopero della fame. Alla ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)loo a, in provincia di Cosenza. Finito di scontare il periodo di isolamento a Oristano, l’ex terrorista è stato spostato in Calabria e non acome richiesto dallo stesso detenuto. I suoi legali avevano avanzato una richiesta di attenuazione del regime carcerario viste le sue condizioni di salute. Parere negativo da parte della direzione nazionale antimafia tanto cheha iniziato uno sciopero della fame. Alla ...

matteosalvinimi : Cesare Battisti merita la galera a vita, per rispetto del dolore da lui causato a tante famiglie italiane. - matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - RaiNews : Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziari ha respinto, col parere conforme della Direzione nazionale antima… - ClaudioMonta64 : RT @matteosalvinimi: Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Cesare Battisti sarà trasferito nel carcere di alta sicurezza di Rossano: respinta la richiesta della difesa di un reg… -