(Di sabato 12 settembre 2020), Como,, 12 settembre 2020 - E' stata recuperata in un, dov'era caduta scivolando su un sentiero e ruzzolando per una trentina di metri, una donna di settant'anni che questa mattina ...

qn_giorno : #Como, #Cernobbio, precipita in un dirupo: 70enne salvata dai Vigili del Fuoco - FapontiFranco : A Cernobbio il funerale dell'imprenditoria. Mattarella si precipita. -

Ultime Notizie dalla rete : Cernobbio precipita

IL GIORNO

Cernobbio (Como), 12 settembre 2020 - E' stata recuperata in un dirupo, dov'era caduta scivolando su un sentiero e ruzzolando per una trentina di metri, una donna di settant'anni che questa mattina er ...Grande mobilitazione in tarda mattinata a Cernobbio sul Monte Bisbino per soccorrere una donna precipitata durante un’escursione. La 70enne, in località Madrona, stava raccogliendo alcuni fiori quando ...