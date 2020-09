«Cattività» | un film di Bruno Oliviero racconta l’esperienza della detenzione

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 13 settembre 2020) Lo chiamano «teatro partecipato» per sottolineare il legame con il metodo etnografico dell’osservazione partecipata o partecipante in cui chi osserva, pur rendendosi consapevole del proprio posizionamento, entra in contatto con la singolarità dell’altro, prova a mettersi nei suoi panni, ad avvertire emozioni e sentimenti di chi ha di fronte. È a questo metodo che Mimmo Sorrentino, drammaturgo e regista teatrale, impronta il suo lavoro con le comunità che incontra e con cui costruisce percorsi creativi, laboratori e performance pubbliche. SI … Continua L'articolo «Cattività», undil’esperienzaproviene da il manifesto.