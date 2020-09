Cate Blanchett presenta la serie «Mrs America» al Campari Boat

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 settembre 2020) Una chiusura spettacolare, con Cate Blanchett, presidente di Giuria del Concorso, che ha presentato in anteprima la serie Tv Mrs. America di cui è protagonista. Il tutto nella bellissima location di «Campari Boat – In Cinema», all’Arsenale, dove, in occasione di questa 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, gli ospiti hanno potuto godere di proiezioni sul maxi schermo allestito proprio nel cuore della Laguna, a bordo di barche posizionate per l’occasione, mentre uno spettacolo di luci tingeva di rosso i cieli di Venezia.