Caso Adl, arrivato l’esito del tampone di Vigorito: è negativo (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente della Benevento, Oreste Vigorito, è risultato negativo al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla quale era presente il numero uno del Napoli Aurelio De Lurentiis, poi trovato positivo e attualmente in cura a Roma. A comunicarlo è stato il club giallorosso con una nota stampa: “Il Benevento Calcio comunica che il risultato del tampone effettuato ieri dal presidente Oreste Vigorito ha dato esito negativo“. Vigorito era stato a contatto con il presidente del Napoli, tornando da Milano con l’aereo privato dello stesso De Lurentiis. L'articolo Caso Adl, arrivato l’esito del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente della Benevento, Oreste, è risultatoalper il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla quale era presente il numero uno del Napoli Aurelio De Lurentiis, poi trovato positivo e attualmente in cura a Roma. A comunicarlo è stato il club giallorosso con una nota stampa: “Il Benevento Calcio comunica che il risultato deleffettuato ieri dal presidente Oresteha dato esito“.era stato a contatto con il presidente del Napoli, tornando da Milano con l’aereo privato dello stesso De Lurentiis. L'articoloAdl,l’esito del ...

