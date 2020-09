Calenda contro Emiliano: 'Ha detto che eravamo amici del cancro mentre mia moglie stava male' (Di sabato 12 settembre 2020) 'mentre mia moglie stava male Emiliano ha detto che eravamo amici del cancro'. Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) 'miahachedel'. Lo ha affermato Carlo, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza ...

Calenda spiega a Fanpage.it perché voterà No al referendum: "È una pagliacciata"

Calenda contro Emiliano: «Ha detto che eravamo amici del cancro mentre mia moglie stava male»

Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto. Ultimo aggiornamento: 22:59 © ...

