Calciomercato Torino – Si ritorna a parlare di Joao Pedro – Spezia su Djidji – Spurs chiedono Belotti

Il Calciomercato Torino deve fare i conti in queste ore con l'attacco degli Spurs di Mourinho, che hanno cercato Andrea Belotti, mentre per l'attacco si ritorna a parlare di Joao Pedro, vecchio pallino dei granata. Joao Pedro: la situazione Il Torino non ha mai smesso di pensare a Joao Pedro del Cagliari per l'attacco, ma i sardi lo valutano 20 milioni di euro, una cifra al momento non alla portata dei granata che non sono ancora riusciti a fare cassa con le cessioni. Tempo fa l'offerta granata è stata di 10 milioni prontamente rifiutata dal Cagliari, ma se dovesse arrivare a 15 si aprirebbero nuovi scenari.

