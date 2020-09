Calciomercato serie B ultime news LIVE: Cosenza, rinnova Bittante (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Sabato 12 settembre 11.00 – Cosenza, trovato il rinnovo con Bittante – Le parti hanno trovato un accordo fino al 2022. Venerdì 11 settembre 16.50 – Brescia, occhi su Donis. Attenzione all’Ascoli – Il greco piace alle Rondinelle, clicca qui per leggere la news completa. 16.15 – Pordenone, arriva Diaw – Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo. 14.30 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020): segui ledi mercato della seconda, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione diB sta per iniziare. Segui tutte letrattative diB, con ledel campionato cadetto. Sabato 12 settembre 11.00 –, trovato il rinnovo con– Le parti hanno trovato un accordo fino al 2022. Venerdì 11 settembre 16.50 – Brescia, occhi su Donis. Attenzione all’Ascoli – Il greco piace alle Rondinelle, clicca qui per leggere lacompleta. 16.15 – Pordenone, arriva Diaw – Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo. 14.30 ...

"Giustizia è fatta, il Foggia ritorna in serie C, ritorna nella categoria dei professionisti, noi abbiamo lo spirito rossonero dentro di noi. Forza Foggia!". Lo annuncia il sindaco Franco Landella in ...

Aldo Serena ha 60 anni. Da dieci è tornato a vivere nella campagna sopra a Montebelluna in provincia di Treviso, dov'è nato. Un'esistenza tranquilla, interrotta dalle trasferte per gli impegni come te ...

