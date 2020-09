Calciomercato Napoli, parla il manager finanziario Alessandro Giudice: “La richiesta di 75-80 milioni per Kalidou Koulibaly è molto alta” (Di domenica 13 settembre 2020) Alessandro Giudice, manager finanziario, nelle ultime ore è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando dei conti della Juventus. “Avevo previsto che la Juventus avrebbe realizzato perdite per 200 milioni nei 2 anni, in gran parte a causa del Covid, ma non solo. Aal 31/12/19 c’erano 50 milioni di perdita. Non è una dinamica proprio virtuosa quella in atto nella società. È l’anticipo di tutti gli altri club: Inter, Milan, la Roma anche ha pubblicato la semestrale. Ciò dipende da uno squilibrio cronico del calcio italiano tra costi e ricavi, perché la nostra capacità nei ricavi è sempre stato inferiore. Biglietteria, diritti tv, ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 13 settembre 2020), nelle ultime ore è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo,ndo dei conti della Juventus. “Avevo previsto che la Juventus avrebbe realizzato perdite per 200nei 2 anni, in gran parte a causa del Covid, ma non solo. Aal 31/12/19 c’erano 50di perdita. Non è una dinamica proprio virtuosa quella in atto nella società. È l’anticipo di tutti gli altri club: Inter, Milan, la Roma anche ha pubblicato la semestrale. Ciò dipende da uno squilibrio cronico del calcio italiano tra costi e ricavi, perché la nostra capacità nei ricavi è sempre stato inferiore. Biglietteria, diritti tv, ...

