Calciomercato Juventus, Laporta pronto a riprendersi il Barcellona: un acquisto bianconero per convincere Messi (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo ben 10 anni di assenza, Joan Laporta sarebbe pronto a ricandidarsi come presidente del Barcellona alle prossime elezioni previste per la primavera del 2021. Uno dei fattori sicuramente determinante in questa decisione è stato la pessima gestione del presunto addio di Messi da parte dell’attuale presidente Josep Maria Bartomeu. Il rinnovo della Pulce, in scadenza di contratto, è infatti uno dei punti cruciali del piano di Laporta. Per convincere l’argentino a rimanere a Barcellona, però, non sembrerebbe bastare neanche l’ingaggio di un nuovo allenatore tra Xavi e Guardiola. Quello che Messi vorrebbe è una campagna acquisti importante e Laporta, pur di scongiurare un addio ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo ben 10 anni di assenza, Joansarebbea ricandidarsi come presidente delalle prossime elezioni previste per la primavera del 2021. Uno dei fattori sicuramente determinante in questa decisione è stato la pessima gestione del presunto addio dida parte dell’attuale presidente Josep Maria Bartomeu. Il rinnovo della Pulce, in scadenza di contratto, è infatti uno dei punti cruciali del piano di. Perl’argentino a rimanere a, però, non sembrerebbe bastare neanche l’ingaggio di un nuovo allenatore tra Xavi e Guardiola. Quello chevorrebbe è una campagna acquisti importante e, pur di scongiurare un addio ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - DiMarzio : Incontro #Parma-#Juve per parlare soprattutto di Nicolussi #Caviglia ma non solo - sportli26181512 : Mercato Juve, perché non si parla più di terzini? Pirlo aveva una richiesta: La priorità della Juventus è avere un… - tuttonapoli : Da Milano - Napoli defilato per De Paul: l'argentino sogna la Juventus -