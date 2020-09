Calciomercato Juventus, il Parma chiama, Paratici risponde? (Di sabato 12 settembre 2020) Si scalda considerevolmente l’asse di mercato Torino-Parma. La squadra allenata da Liverani sarebbe infatti alla ricerca di innesti di qualità per puntellare la propria rosa. Obiettivo salvezza alla portata per i ducali, i quali vorrebbero assicurarsi questo prezioso traguardo con alcuni nomi di proprietà della Juventus. Giocatori molto giovani e talentuosi, che vorrebbero farsi le ossa lontano da Torino. Il Parma si sarebbe dunque mosso per accaparrarsi questi campioncini, magari con la speranza di inserire nella trattativa possibili diritti di riscatto. Il piano di ringiovanimento della Juventus dovrebbe escludere le partenze di almeno una parte di questi indiziati, ma la fin troppo folta ed agguerrita concorrenza potrebbe finire per far appassire questi preziosi germogli, bisognosi della luce del ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Si scalda considerevolmente l’asse di mercato Torino-. La squadra allenata da Liverani sarebbe infatti alla ricerca di innesti di qualità per puntellare la propria rosa. Obiettivo salvezza alla portata per i ducali, i quali vorrebbero assicurarsi questo prezioso traguardo con alcuni nomi di proprietà della. Giocatori molto giovani e talentuosi, che vorrebbero farsi le ossa lontano da Torino. Ilsi sarebbe dunque mosso per accaparrarsi questi campioncini, magari con la speranza di inserire nella trattativa possibili diritti di riscatto. Il piano di ringiovanimento delladovrebbe escludere le partenze di almeno una parte di questi indiziati, ma la fin troppo folta ed agguerrita concorrenza potrebbe finire per far appassire questi preziosi germogli, bisognosi della luce del ...

