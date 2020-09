Calciomercato Inter, Marcos Alonso e Vidal nel mirino: la strategia di Marotta per i due affari. La situazione (Di sabato 12 settembre 2020) Torna di moda il nome di Marcos Alonso per la fascia sinistra dell'Inter.Rinforzo d'esperienza e che il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte conosce alla perfezione, il terzino spagnolo ex Fiorentina attualmente in forza al Chelsea potrebbe rappresentare la pedina ideale per ricoprire la posizione esterna del quintetto di centrocampo Interista. Un eventuale trattativa per il suo approdo a Milano nelle prossime settimane sarebbe però strettamente legata alla cessione di un terzino già presente in rosa, che porterebbe alla società del patron Zhang incassi e spazio per l'acquisto di un nuovo calciatore. L'indiziato numero uno per tale cessione sarebbe Dalbert: il laterale basso brasiliano era stato protagonista di una buona annata alla Fiorentina nello ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 settembre 2020) Torna di moda il nome diper la fascia sinistra dell'.Rinforzo d'esperienza e che il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte conosce alla perfezione, il terzino spagnolo ex Fiorentina attualmente in forza al Chelsea potrebbe rappresentare la pedina ideale per ricoprire la posizione esterna del quintetto di centrocampoista. Un eventuale trattativa per il suo approdo a Milano nelle prossime settimane sarebbe però strettamente legata alla cessione di un terzino già presente in rosa, che porterebbe alla società del patron Zhang incassi e spazio per l'acquisto di un nuovo calciatore. L'indiziato numero uno per tale cessione sarebbe Dalbert: il laterale basso brasiliano era stato protagonista di una buona annata alla Fiorentina nello ...

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : #Vidal, #Inter e #Barcellona lavorano insieme per cercare di liberare il cileno. A sinistra obiettivo #MarcosAlonso - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - Mediagol : #Calciomercato #Inter, #MarcosAlonso e Vidal nel mirino: la strategia di Marotta per i due affari. La situazione - internewsit : Dalla Spagna: Vidal vuole partire per l'Italia già nella giornata di oggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter: Kanté primo obiettivo, anche Marcos Alonso dal Chelsea Sport Fanpage Calciomercato: Higuain sbarca a Miami, Milik saluta il Napoli

E' il ballo delle punte ad infiammare il calcio mercato nelle ultime ore. Da Higuain a Milik passando per Dzeko e Deulofeu in vista del via alla Serie A si fa sempre più spasmodica la ricerca del bomb ...

Lautaro avvisa l'Inter: vuole il Barcellona. Ecco la richiesta di Marotta

Lautaro-Barcellona: non è finita. Le indiscrezioni che avevano già preso a circolare negli ultimi giorni, infatti, raccolgono conferme. Da un lato, c’è il “Toro”, che continua a desiderare di indossar ...

E' il ballo delle punte ad infiammare il calcio mercato nelle ultime ore. Da Higuain a Milik passando per Dzeko e Deulofeu in vista del via alla Serie A si fa sempre più spasmodica la ricerca del bomb ...Lautaro-Barcellona: non è finita. Le indiscrezioni che avevano già preso a circolare negli ultimi giorni, infatti, raccolgono conferme. Da un lato, c’è il “Toro”, che continua a desiderare di indossar ...