Calciomercato – Il Manchester City offre 70 milioni per Koulibaly: a De Laurentiis la decisione finale (Di sabato 12 settembre 2020) Il Manchester City ha offerto 70 milioni di euro al Napoli per Koulibaly: al presidente De Laurentiis la decisione finale Il Manchester City ha fatto … L'articolo Calciomercato – Il Manchester City offre 70 milioni per Koulibaly: a De Laurentiis la decisione finale proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 settembre 2020) Ilha offerto 70di euro al Napoli per: al presidente DelaIlha fatto … L'articolo– Il70per: a Delaproviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - DiMarzio : #Roma, #Smalling sempre più vicino al ritorno - ilRomanistaweb : ?? I tedeschi pronti a inserirsi per l'attaccante turco. Intanto continuano le trattative con il Manchester United p… - carlopao86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Manchester United non prenderà Sancho: costa troppo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Manchester Calciomercato Juventus, attesa per Luis Suarez. Douglas Costa piace al Manchester United Sport Fanpage CdS – L’agente di Koulibaly prova a convincere il City: servono 75 milioni per strapparlo al Napoli!

Il mercato in entrata del Napoli in questo momento dipendono dalle cessioni, dopo l’approdo di Allan all’Everton, l’altro giocatore che potrebbe lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato e Koul ...

Calciomercato, Ünder piace all'Herta Berlino: la richiesta della Roma

I turchi aspettano il turco. I turchi sono quelli di Berlino, almeno i tifosi dell'Hertha, il turco di nome fa Cengiz e di cognome Ünder, ragazzo che da queste parti conosciamo bene. Il club della cap ...

Il mercato in entrata del Napoli in questo momento dipendono dalle cessioni, dopo l’approdo di Allan all’Everton, l’altro giocatore che potrebbe lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato e Koul ...I turchi aspettano il turco. I turchi sono quelli di Berlino, almeno i tifosi dell'Hertha, il turco di nome fa Cengiz e di cognome Ünder, ragazzo che da queste parti conosciamo bene. Il club della cap ...