Calciomercato Fiorentina, fatta per Borja Valero: il ritorno dello spagnolo e l’addio di Benassi. Le ultime (Di sabato 12 settembre 2020) Borja Valero tornerà a vestire la maglia della Fiorentina.Calciomercato Milan, dal Lione arriva Tatarusanu: l’ex Fiorentina sarà il vice Donnarumma, cifre e dettagliDopo tre anni passati tra le fila dell'Inter, il centrocampista spagnolo sarebbe pronto a diventare, nuovamente, un calciatore viola. Il mediano classe '85, infatti, è rimasto molto legato alla squadra e alla città in cui ha giocato tra il 2012 e il 2017, diventando un vero e proprio simbolo del club viola grazie anche alle sue 212 presenze condite da 17 reti. Borja Valero, dunque, si sottoporrà nella giornata odierna alle visite mediche, superate le quali sarà a tutti gli effetti il terzo rinforzo per il reparto mediano di Beppe ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 settembre 2020)tornerà a vestire la maglia dellaMilan, dal Lione arriva Tatarusanu: l’exsarà il vice Donnarumma, cifre e dettagliDopo tre anni passati tra le fila dell'Inter, il centrocampistasarebbe pronto a diventare, nuovamente, un calciatore viola. Il mediano classe '85, infatti, è rimasto molto legato alla squadra e alla città in cui ha giocato tra il 2012 e il 2017, diventando un vero e proprio simbolo del club viola grazie anche alle sue 212 presenze condite da 17 reti., dunque, si sottoporrà nella giornata odierna alle visite mediche, superate le quali sarà a tutti gli effetti il terzo rinforzo per il reparto mediano di Beppe ...

DiMarzio : #Fiorentina, sondaggio per #KeitaBalde del #Monaco: la situazione - DiMarzio : Mancano solo visite e firma per i due trasferimenti della #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina su #KeitaBalde, le ultime su #Milik e #Vidal ma non solo. Tutte le trattative di giornata - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, fatta per #BorjaValero: il ritorno dello spagnolo e l’addio di Benassi. Le ultime - sportli26181512 : Fiorentina tra Spinazzola e Junior Firpo del Barcellona: La Fiorentina cerca un terzino sinistro sul mercato. Dopo… -