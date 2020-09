Calciomercato Bologna – Rilancio per Supryaga – Hickey quasi ufficiale – Santander in uscita (Di sabato 12 settembre 2020) Il Calciomercato Bologna in questi giorni è tutto concentrato sull’attaccante richiesto da Mihajlovic e il nome è sempre quello del giovane Supryaga della Dinamo Kiev. Si attende solo l’annuncio ufficiale per Hickey, mentre Santander è in uscita. Rilancio per Supryaga Il Bologna sta facendo di tutto per convincere la Dinamo Kiev a vendere il suo gioiellino Vladyslav Supryaga. Gli ucraini hanno chiesto alla società bolognese 15 milioni di euro e non si sono mai smossi da quella cifra, adesso il Bologna tenta l’ennesimo Rilancio: 10 milioni di euro più bonus. La palla ora passa al club di Kiev che dovrà dare ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Ilin questi giorni è tutto concentrato sull’attaccante richiesto da Mihajlovic e il nome è sempre quello del giovanedella Dinamo Kiev. Si attende solo l’annuncioper, mentreè inperIlsta facendo di tutto per convincere la Dinamo Kiev a vendere il suo gioiellino Vladyslav. Gli ucraini hanno chiesto alla società bolognese 15 milioni di euro e non si sono mai smossi da quella cifra, adesso iltenta l’ennesimo: 10 milioni di euro più bonus. La palla ora passa al club di Kiev che dovrà dare ...

