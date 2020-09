Calciomercato Atalanta, arriva Lammers: visite mediche nei prossimi giorni (Di sabato 12 settembre 2020) . Occhi puntati anche su Brekalo Atalanta scatenata sul mercato. La compagine nerazzurra – come riportato da Gianlucadimarzio.com – è vicina a chiudere l’accordo con Lammers del PSV, che arriverà a Bergamo a titolo definitivo e già nei prossimi giorni potrebbe sostenere le visite mediche. NOVE MILIONI – Lammers arriva con un’operazione da nove milioni di euro più bonus, ma i nerazzurri non vogliono fermarsi qui: la dirigenza si muove anche per Brekalo del Wolfsburg, ma manca ancora l’intesa sulle condizioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) . Occhi puntati anche su Brekaloscatenata sul mercato. La compagine nerazzurra – come riportato da Gianlucadimarzio.com – è vicina a chiudere l’accordo condel PSV, che arriverà a Bergamo a titolo definitivo e già neipotrebbe sostenere le. NOVE MILIONI –con un’operazione da nove milioni di euro più bonus, ma i nerazzurri non vogliono fermarsi qui: la dirigenza si muove anche per Brekalo del Wolfsburg, ma manca ancora l’intesa sulle condizioni. Leggi su Calcionews24.com

Gomez rinnova con l'Atalanta? L'Al-Nassr fa sul serio per il Papu Gomez. Tutto confermato rispetto a quanto raccontatovi nelle scorse ore. E' stato già inviato il 31 agosto un documento ufficiale all' ...

Milan, senti Shevchenko: 'Tonali ha qualità e con questo Ibra...'

I paragoni sono tipici del calcio italiano, bisogna saperci convivere ... Mi aspetto un campionato più combattuto perché ci sono anche Lazio, Napoli, e Atalanta, una squadra incredibile. E poi c'è il ...

