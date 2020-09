Buongiorno Benessere riparte su Rai 1 con Vira Carbone e tante rubriche da scoprire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 settembre 2020) E’ tempo di tornare in onda anche al sabato e di riaccendere anche questo giorno della settimana. Il palinsesto di Rai 1 del sabatocon UnoMattina in famiglia, che anche quest’anno vedrà protagonisti Tiberio Timperi e Monica Setta, e “”. Si conferma quindi per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento del sabato mattina alle 10.30 e la conduzione di. Anche in questa edizione, che prenderà il via oggi 12 settembre, il tema centrale del programma sarà la salute, declinata secondo gli obiettivi ai quali tutti aspiriamo: uno stato difisico che si accompagni, armoniosamente, con l’equilibrio mentale e la soddisfazione spirituale. Scopriamo qualche dettaglio in più ...