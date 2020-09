Buone notizie per i pendolari sanniti: da lunedì nuove corse su gomma per Napoli e Caserta (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFinalmente una buona notizia per i pendolari sanniti. Da lunedì prossimo, 14 settembre, l’Air Mobilità attiverà nuovi collegamenti lungo le direttrici Benevento-Caserta, Benevento-Napoli, Sant’Agata dei Goti-Napoli e Caserta, Montesarchio-Benevento. Previsto, inoltre, il ritorno di alcune corse interne ai Sannio e sospese nella fase più acuta dell’emergenza Covid. Nello specifico, ecco alcune delle novità più significative: Benevento – Napoli, partenza: 5.50 e 6.30 Napoli – Benevento, partenza: 9.30 e 10.30 Benevento – Caserta, partenza: 12.50 Caserta – Benevento, partenza: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFinalmente una buona notizia per i. Da lunedì prossimo, 14 settembre, l’Air Mobilità attiverà nuovi collegamenti lungo le direttrici Benevento-, Benevento-, Sant’Agata dei Goti-, Montesarchio-Benevento. Previsto, inoltre, il ritorno di alcuneinterne ai Sannio e sospese nella fase più acuta dell’emergenza Covid. Nello specifico, ecco alcune delle novità più significative: Benevento –, partenza: 5.50 e 6.30– Benevento, partenza: 9.30 e 10.30 Benevento –, partenza: 12.50– Benevento, partenza: ...

Cominciano a essere in difficoltà i laboratori italiani specializzati nell'analisi dei tamponi: se per tutto luglio e fino a Ferragosto eseguivano meno di 50.000 analisi di tamponi al giorno per la ri ...

È la conferma che il calciatore, come comunicatogli dall’allenatore, non rientra nei piani della società. Una buona notizia per la Juventus, che sta attendendo però che Suarez si sottoponga all’esame ...

