Boomers Vs Zoomers | generazioni di ambientalisti a confronto

(Di sabato 12 settembre 2020) C’è una generazione giovanissima e furibonda, convinta che chi è arrivato prima gli abbia rubato il futuro. E c’è la generazione degli arrivati prima che – ovvio – non ci stanno a sentirselo dire: sono viziati e agiati, dicono dei giovanissimi, e crescendo capiranno. I giovanissimi masticano concetti come “transizione ecologica”, “giustizia climatica”, “Green Deal” con la naturalezza con cui i primi arrivati li scansano. E sembra non servire più di tanto che i giovanissimi urlino che urge smetterla con l’economia cannibale e l’overdose nei cieli di CO2; gli altri ascoltano, annuiscono, poi sembrano girarsi dall’altra parte.– come è stata chiamata la generazione dei giovanissimi nati dal ’97 in poi – e– la ...