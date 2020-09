Bonus facciate: per l’Agenzia sono ammessi tutti i materiali (Di sabato 12 settembre 2020) Novità sul Bonus facciate: per l’Agenzia lo sconto del 90% in caso di lavori di rifacimento delle facciate si applica indipendentemente dai materiali utilizzati, che sono tutti ammessi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Bonus facciate si applica indipendentemente dal tipo di materiali utilizzati per il rifacimento delle facciate con la recentissima risposta con la risposta 319 … L'articolo Bonus facciate: per l’Agenzia sono ammessi tutti i materiali proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) Novità sul: per l’Agenzia lo sconto del 90% in caso di lavori di rifacimento dellesi applica indipendentemente daiutilizzati, che. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ilsi applica indipendentemente dal tipo diutilizzati per il rifacimento dellecon la recentissima risposta con la risposta 319 … L'articolo: per l’Agenziaproviene da YesLife.it.

