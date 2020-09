Bonus da 300 euro per chi usa carte e bancomat: il piano di Conte contro evasione e contanti (Di sabato 12 settembre 2020) L’Italia detiene in europa un triste primato: l’evasione fiscale più alta del continente. Secondo quanto riportato da QuiFinanza, ogni anno il Fisco italiano conta un buco di quasi 191 miliardi di euro. Per combattere questo grave problema, il governo Conte II sta valutando alcune strade già da tempo. Fra queste, spicca il piano Cashless, che si pone come obiettivo favorire l’uso di carte e bancomat al posto dei contanti. E per farlo, progetta di dare dei Bonus a chi effettua i pagamenti elettronici. Italia 1° in europa per evasione fiscale Secondo le stime, prosegue QuiFinanza, è un primato nostrano anche l’evasione annuale ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) L’Italia detiene inpa un triste primato: l’fiscale più alta del continente. Secondo quanto riportato da QuiFinanza, ogni anno il Fisco italiano conta un buco di quasi 191 miliardi di. Per combattere questo grave problema, il governoII sta valutando alcune strade già da tempo. Fra queste, spicca ilCashless, che si pone come obiettivo favorire l’uso dial posto dei. E per farlo, progetta di dare deia chi effettua i pagamenti elettronici. Italia 1° inpa perfiscale Secondo le stime, prosegue QuiFinanza, è un primato nostrano anche l’annuale ...

fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - infoiteconomia : Bonus 300 euro, attenzione a come si contano i movimenti: gli acquisti online non contano - infoiteconomia : Bonus bancomat 2020: come funziona e a chi spetta rimborso di 300 euro - ilSalvagenteit : Come funzionerà il bonus bancomat (fino a 300 euro) dal 1° dicembre Esclusi (al momento) gli acquisti on line… - M1kM3n : RT @ilgiornale: Previsto un bonus fino a 300 euro l’anno per chi si appresta a fare spesa pagando con la carta di credito o bancomat. Ma ci… -