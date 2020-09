Bonaccini alla Festa dell’Unità: “Il Pd non può rimanere al 20%. Renzi e Bersani? Rientrino pure, dobbiamo riportare quelli usciti” (Di sabato 12 settembre 2020) “Se devono rientrare Renzi e Bersani nel Pd? Ma Rientrino pure. Ma noi dobbiamo riportare nel Pd quelli che sono usciti e non ci votano più, non Renzi e Bersani in quanto tali perché il Pd non può rimanere al 20%”, così alla Festa dell’Unità di Modena il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini rispondendo a una domanda. “Se il Pd rimane al 20%, noi quando voteremo non vinceremo le elezioni”, aggiunge il governatore, sottolineando di “puntare alla durata del governo per tutta la legislatura”. L'articolo Bonaccini alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Se devono rientrarenel Pd? Ma. Ma noinel Pdche sono usciti e non ci votano più, nonin quanto tali perché il Pd non puòal 20%”, cosìdell’Unità di Modena il presidente della regione Emilia-Romagna Stefanorispondendo a una domanda. “Se il Pd rimane al 20%, noi quando voteremo non vinceremo le elezioni”, aggiunge il governatore, sottolineando di “puntaredurata del governo per tutta la legislatura”. L'articolo...

ilfoglio_it : [VIDEO] Bonaccini scopre le carte: 'Nel Pd ritorni Renzi. E anche Bersani'. Dal palco della festa dell'Unità, il pr… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Bonaccini alla Festa dell’Unità: “Il Pd non può rimanere al 20%. Renzi e Bersani? Rientrino pure, dobbiamo riportare q… - fattoquotidiano : Bonaccini alla Festa dell’Unità: “Il Pd non può rimanere al 20%. Renzi e Bersani? Rientrino pure, dobbiamo riportar… - Noovyis : (Bonaccini alla Festa dell’Unità: “Il Pd non può rimanere al 20%. Renzi e Bersani? Rientrino pure, dobbiamo riporta… - EmanueleQuerce2 : RT @AxiaFel: Mi dicono che il candidato PD alla presidenza della Regione Marche Mangialardi in alcune città nn ha messo sulle locandine ele… -