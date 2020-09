(Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 12 SET - Nel Paese "c'è un'occupazionale da affrontare: ci sono troppe vertenze aziendali per le quali bisogna trovare soluzioni immediate e c'è l'urgenza di approntare una ...

iconanews : Bombardieri, è emergenza lavoro, evitare crisi sociale - fisco24_info : Bombardieri, è emergenza lavoro, evitare crisi sociale: Il 18 in piazza, tra priorità vertenze, riforma cig e risor… - CorriereQ : Bombardieri, è emergenza lavoro, evitare crisi sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Bombardieri emergenza

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Nel Paese "c'è un'emergenza occupazionale da affrontare: ci sono troppe vertenze aziendali per le quali bisogna trovare soluzioni immediate e c'è l'urgenza di approntare una ri ...Sold out. Venduti tutti i 540 pass per le degustazioni di re Sforzato. La formula con prenotazione on line è stata molto apprezzata dai winelovers che in questi giorni hanno preso letteralmente d’assa ...