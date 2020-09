Bologna, Orsolini prenota nuove magie per riprendersi la scena (Di sabato 12 settembre 2020) Bologna - Per Riccardo Orsolini quello contro la Virtus Entella sarà il primo test della stagione. Perché l'esterno rossoblú a Pinzolo una settimana fa non c'era: mentre i suoi compagni affrontavano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020)- Per Riccardoquello contro la Virtus Entella sarà il primo test della stagione. Perché l'esterno rossoblú a Pinzolo una settimana fa non c'era: mentre i suoi compagni affrontavano ...

Non c’è tempo da perdere, Mihajlovic ieri ha parlato due volte al gruppo: domani contro l’Entella alle 16 l’ultimo test precampionato ...

Coppa Italia: Il Bologna giocherà in casa il 28 ottobre

Riparte la coppa Italia ed è tempo anche per il Bologna per tornare il campo. I rosso-blu giocheranno mercoledì 28 ottobre al dall’Ara al terzo turno eliminatorio. Ancora non si sa chi sarà l’avversar ...

